Янукович забрав з собою в Китай майже всіх міністрів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав державний візит до Китайської Народної Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, у складі офіційної української делегації до Китаю також прибули глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, міністр промполітики Дмитро КОЛЕСНІКОВ, міністр культури і туризму Михайло КУЛИНЯК, міністр економіки Василь ЦУШКО, міністр вуглепрому Юрій ЯЩЕНКО, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ, голова Спілки промисловців та підприємців та голова держкомісії при Президенті з питань розвитку та реформування оборонно-промислового комплексу Анатолій КІНАХ.

Окрім того, разом з українськими високопосадовцями до КНР прибули понад 80 представників українських ділових кіл і керівників провідних вітчизняний підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 1-5 вересня триватиме візит В.ЯНУКОВИЧА до КНР. Зокрема, сьогодні у Пекіні заплановано проведення комплексних переговорів з головою КНР ХУ Цзіньтао та зустрічі з головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР У Банго і прем’єром Державної ради КНР ВЕНЬ Цзябао.