Парламентські вибори ”потягнули” на мільярд

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про повернення партіям-переможцям 126 млн. 853 тис. грн., витрачених на виборчу кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні на засіданні комісії.

Партії регіонів буде повернуто 35 млн. грн., БЮТ – 13 млн. 500 тис. грн., «Нашій Україні» - 35 млн. грн., СПУ – 35 млн. грн., КПУ – 8 млн. 352 тис. грн.

«ЦВК пропонує включити ці кошти до проекту державного бюджету на 2007 рік і у разі ухвалення бюджету Верховною Радою витрати на виборчу кампанію буде партіям повернуто», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Голова ЦВК уточнив, що обсяг запланованих до повернення коштів визначався на підставі фінансових звітів партій про їх витрати на агітаційну кампанію. «Всі фінансові звіти було подано у встановлений термін і відповідно до затвердженого законодавством порядку», - повідомив він.

Я.ДАВИДОВИЧ зазначив, що найбільші витрати на виборчу кампанію у Партії регіонів – 112 млн. 698 тис., блок «Наша Україна» - витратив 74 млн. 96 тис., Народний блок Литвина – 68 млн. 827 тис., СПУ – 35 млн. 357 тис. грн., «Опозиційний блок НЕ ТАК!» - 34 млн. 588 тис. грн. БЮТ витратив 13 млн. 500 тис. грн. і Комуністична партія України – 8 млн. 352 тис. грн. За інформацією ЦВК, політична партія «Вперед, Україно» і Українська національна асамблея взагалі не фінансували своєї виборчої кампанії.

«Таким чином, з урахуванням бюджетних коштів загальна вартість парламентських виборів становить 1 млрд. 100 млн. грн.», - резюмував Я.ДАВИДОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом, партії, які подолали трипроцентний бар`єр, мають право на відшкодування витрачених на парламентську кампанію коштів.

Компенсація витрачених на агітацію коштів становить не більше 100 тисяч мінімальних зарплат, тобто близько 35 млн. грн.