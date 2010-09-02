Турчинов: справа проти Данилишина - політичне переслідування

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ називає порушення кримінальної справи проти міністра економіки в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Богдана ДАНИЛИШИНА політичним переслідуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«По-перше, незрозуміло взагалі, про що йдеться, тому що відповідно до скасованого закону про закупівлі, саме Міністерство економіки вело це питання. І було проведено тисячі тендерів і рішень, які візувались, було дуже багато», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що в той час, коли Б.ДАНИЛИШИН працював на цій посаді, до нього не було питань.

Разом з тим О.ТУРЧИНОВ зазначив, що розмовляв з Б.ДАНИЛИШИНИМ місяць тому. «Я десь місяць тому спілкувався з Богданом ДАНИЛИШИНИМ. Останнім часом я з ним не розмовляв. Я не ставив собі завдання (дізнатись, де знаходиться ДАНИЛИШИН – УНІАН), я ж не працюю із спецслужбами», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив на тому, що Б.ДАНИЛИШИН може бути там, де він вважає для себе за доцільне перебувати.

Як повідомляв УНІАН, проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом завдання ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП “МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі у одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела у Генпрокуратурі повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується у Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи. Між тим у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б.ДАНИЛИШИНА у державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв`язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не з`являвся на допити до слідчого прокуратури.

11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

20 серпня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що правоохоронні органи мають підтвердження, що Б.ДАНИЛИШИН перебуває за кордоном.