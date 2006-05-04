Голова Севастопольської МДА лікує серце

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій ІВАНОВ продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні в Республіканському діагностичному центрі АРК, куди його було госпіталізовано 18 квітня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі голови міськдержадміністрації. (УНІАН: причиною госпіталізації С.ІВАНОВА стало різке підвищення тиску і серцева недостатність).

За інформацією прес-служби, лікарі порекомендували С.ІВАНОВУ продовжити лікувальний курс, і, очевидно, голова міськдержадміністрації не братиме участі в заходах на честь Дня Перемоги. Обов’язки голови міськдержадміністрації продовжує виконувати його перший заступник Ігор ЛОКТІОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційною інформацією Кабінету Міністрів України, С.ІВАНОВ був серед тих трьох губернаторів, відносно яких прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ нещодавно направив подання на звільнення з посади "у зв’язку з погіршенням показників соціально-економічного розвитку регіону". Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні повідомив журналістам, що підпише укази про звільнення керівників Київської і Рівненської обласних державних адміністрацій Євгена ЖОВТЯКА та Василя ЧЕРВОНІЯ.