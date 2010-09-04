Тимошенко називає так звані декларації на субсидії знущанням влади

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає знущанням над громадянами розсилку їм так званих декларацій на отримання субсидій через підвищення тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час ефіру "Шустер live".

"Я би саджала того, хто людям, для того, щоб отримати субсидії на житлово-комунальні послуги роздав такі документи. Це так звана декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона нагадала, що влада, анонсуючі підвищення тарифів, заспокоювала, що всі, хто не зможе платити їх в повному обсязі, отримають субсидії. Лідер "Батьківщини" зауважила, що проїхала по деяким селам і виявилося, що не всі можуть навіть заповнити цю декларацію. "Мені цю декларацію дала бабуся в одному з сіл. Так виявилося, що в цьому селі жодна людина цю декларацію не заповнить. Тут треба порахувати скільки кіз, скільки овець, скільки корів, скільки людей, скільки у тебе мобільних телефонів, чи є у тебе вдома холодильник і що ти за останні 12 місяців взагалі собі купив. І на все це треба зібрати довідку", - наголосила вона. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, за підрахунками її команди, треба зібрати 72 довідки, щоб отримати субсидію.