Довгий вважає, що його «замовили»

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ обурений появою недостовірної інформації про порушення проти нього кримінальної справи та проведення обшуку в його квартирі.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київради.

“За останні кілька місяців у ЗМІ з’явився ряд повідомлень з посиланням на нібито офіційні джерела, які компрометують окремих депутатів та діяльність законодавчого органу столиці. У більшості своїй ця інформація вигадана і згодом на всіх рівнях спростовується правоохоронними органами”, - підкреслив О.ДОВГИЙ.

За його словами, “останнім кричущим фактом стало недостовірне повідомлення, яке розповсюдили ЗМІ 6 вересня щодо порушення проти мене кримінальної справи та обшуку у моїй квартирі”. Генпрокуратура чітко спростувала цю інформацію, додав секретар Київради.

“На превеликий жаль, - сказав О.ДОВГИЙ, - окремі засоби масової інформації сприяють проведенню замовної кампанії, направленої на дискредитацію Київради та мене особисто як її секретаря”.

У зв’язку з цим О.ДОВГИЙ звертається до ЗМІ з проханнями: “по-перше - спростувати всю недостовірну інформацію стосовно мене, по-друге - ретельніше перевіряти інформацію і звертатись за її підтвердженням до правоохоронних органів та осіб, про яких ідеться мова”.

Як повідомили сьогодні окремі ЗМІ з посиланням на джерела в Генпрокуратурі, проти О.ДОВГОГО Генпрокуратурою 30 серпня було порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості та перевищення службових повноважень. 2 вересня у квартирі О.ДОВГОГО був проведений обшук.

Пізніше Генпрокуратура спростувала цю інформацію. «Ні Генпрокуратура, ні прокуратура Києва, ні міліція не порушували стосовно О.ДОВГОГО будь-якої кримінальної справи, а відповідно - не проводили у нього обшук», - повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.