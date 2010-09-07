Правоохоронці не пускали нардепа від БЮТ до парламенту

Народного депутата України Костянтина БОНДАРЄВА (БЮТ) представники міліції не пускали до будівлі Верховної Ради, де сьогодні о 10.00 розпочнеться VII сесія парламенту шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, К.БОНДАРЄВ разом з кількома своїми помічниками підійшов до паркану навколо будівлі парламенту і намагався пройти, але представники міліції не пустили його на територію ВР. Вони мотивували свої дії тим, що народний депутат несе у парламент якісь плакати. За словами представників правоохоронних органів, для цього необхідний відповідний дозвіл.

«Я народний депутат Костянтин БОНДАРЄВ, і мене не пускають до парламенту», - вигукнув він.

Водночас правоохоронців підтримали прихильники Партії регіонів, які зібралися навколо парламенту. Вони вигукували, що до приміщення ВР не можна проносити плакати.

На даний час після невеликої суперечки К.БОНДАРЕВА таки пропустили до парламенту.

Біля будівлі ВР зібралося кілька тисяч представників Партії регіонів, переважно люди похилого віку. Вони тримають у руках плакати з гаслами: «Підтримуємо реформи Президента», «Президент і коаліція єдині», «Парламент підтримує курс Президента».

Загалом на території Маріїнського парку, що прилягає до будівлі парламенту, зараз чергує кілька десятків представників правоохоронних органів.