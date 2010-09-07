До Верховної Ради Тимошенко привела кілька тисяч людей

Біля будівлі Верховної Ради України розпочався мітинг прихильників опозиційних політичних сил проти дій влади.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції під прапорами всеукраїнських об’єднань «Батьківщина» та «Свобода» беруть участь кілька тисяч осіб.

У даний час перед мітингувальниками виступає лідер ВО «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО. Крім неї, на сцені присутні лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО, заступник голови ВО “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ, поет Дмитро ПАВЛИЧКО, громадський діяч Левко ЛУК’ЯНЕНКО та інші представники опозиції.

Як повідомляв УНІАН, учора Ю.ТИМОШЕНКО закликала громадян прийти до парламенту підтримати вимогу опозиційних фракцій запровадити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, на газ, цін на продукти харчування та на підвищення пенсійного віку.