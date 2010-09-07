Тимошенко закликає учасників мітингу зупинити владу зараз

Фракція БЮТ у Верховній Раді України вимагатиме запровадження мораторію на підвищення тарифів та пенсійного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні під час мітингу опозиційних сил біля Верховної Ради України лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.

«Або ми їх зупиняємо зараз, або вони будуть знати, що ми таку їх політику підтримуємо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, перший законопроект, який вимагає розглянути опозиція, це мораторій на підвищення тарифів на газ, житлово-комунальні послуги «і на інші державні послуги», які надають вам у ваших містах, районах і селах».

Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, до Верховної Ради внесено і опозиція буде підтримувати законопроект щодо введення мораторію на підвищення пенсійного віку.