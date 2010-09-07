Януковичу передали, що його вже чекають у Литві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з головою Сейму Литви Іреною ДЯГУТЄНЄ розвиток двосторонніх відносин.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що його офіційний візит до Литви, запланований на жовтень 2010 року, відбудеться у традиційно діловій та дружній атмосфері та надасть нового імпульсу у розвитку відносин між нашими державами.

«Вважаю своїм головним завданням як мінімум підтримати той діловий тон, який завжди був між нашими країнами. А враховуючи те, що Україна розпочала новий етап розвитку – це реформування економіки, інтенсифікація взаємин зі стратегічними партнерами, насамперед Євросоюзом – думаю, нам буде що обговорити у Литві під час мого візиту», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Безперечно, додав глава держави, для плідного діалогу необхідно повною мірою задіяти всі існуючі інституційні механізми, зокрема - Раду Президентів України та Литви.

Зі свого боку голова Сейму Литви наголосила, що Литва була і залишиться стратегічним партнером України. Сьогодні, зазначила вона, обидві наші держави зацікавлені у якнайшвидшому подоланні негативних наслідків світової фінансової кризи та практичному наповненні наших відносин. «Нас цікавить інвестиційний клімат в Україні, а також інші економічні питання - енергетики, транспорту», - сказала І.ДЯГУТЄНЄ.

Вона, крім того, повідомила, що вчора обговорила з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ проведення у Вільнюсі на початку жовтня засідання тристоронньої Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Сейму та Сенату Польщі та Сейму Литви, де планується розглянути важливі питання енергетичної стратегії. «Ми думаємо, що знайдемо певні явні та ясні позиції України, Польщі та Литви», - наголосила керівник литовського парламенту.

Голова Сейму також переказала Президентові України вітання від його литовської колеги Далі ГРІБАУСКАЙТЕ. «Вона чекає на Вас, і, звичайно, ми всі чекаємо, тому що Україна – стратегічний партнер Литви, і для нас дуже важливо, які відносини складатимуться між нашими країнами у подальшому», - сказала І.ДЯГУТЄНЄ.