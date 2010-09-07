Балога справжньої опозиції в Україні не бачить

Партія “Єдиний Центр” готова підтримати дії влади, спрямовані на проведення справжніх економічних реформ.

Як повідомила УНІАН прес-служба партії, про це заявив лідер партії Віктор БАЛОГА під час сьогоднішньої зустрічі із партійним активом Черкаської області, де перебуває в рамках регіонального туру.

Він зазначив, що сьогодні «політику в країні вже почала визначати економіка». На переконання В.БАЛОГИ, влада ще не приступила до втілення обіцяних рішучих реформ, оскільки не має цілісної концепції розвитку України.

«Проект Податкового кодексу, окремі зміни в побудові судочинства, разові економічні нововведення – це лише фрагменти, а не продумана стратегія. Влада користується тим, що суспільство живе позитивними очікуваннями, запитом на реформи і ще не втратило надії на їх проведення. Однак цей запас поступово випаровується. Він впаде до нуля дуже швидко, якщо суспільство не побачить, що влада не лише декларує і обіцяє, а ще й робить. Непопулярні реформи були б виправдані, якби люди зрозуміли, навіщо вони потрібні і до чого призведуть», – вважає лідер ЄЦ.

У цьому зв’язку В.БАЛОГА підтвердив, що “Єдиний Центр” готовий підтримати всі дії влади, які будуть спрямовані на проведення економічних перетворень в країні. «Наша партія зосереджена на інтересах суспільства і країни, а не на власних амбіціях. Тому ми не стаємо в ту опозицію, яка насправді дбає лише про те, як повернути себе у владу», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, хто сьогодні уособлює опозицію, лідер “Єдиного Центру” зазначив, що опозиції в європейському розумінні цього поняття в Україні немає. На думку В.БАЛОГИ, опозиційну роль грають одночасно кілька політичних сил, але з різною метою. «Є самопроголошена опозиція, яка ставить перед собою єдине завдання, - будь-що знову стати владою. Є й опозиціонери, призначені на Банковій, той же Арсеній ЯЦЕНЮК. Досить голосно і вельми переконливо, лише з одним застереженням: сценарій цієї «опозиційності» пише точно не він», - сказав В.БАЛОГА.