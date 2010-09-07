Потенційні кандидати в мери об’єднуються проти адмінресурсу

В середу, 8 вересня, о 10:30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «Потенційні кандидати в мери обласних центрів об`єднуються напередодні виборів, щоб уникнути застосування адміністративного ресурсу проти них на місцях». Учасники прес-конференції мають намір звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою забезпечити проведення демократичних виборів в країні, і закликати міжнародні організації активно висвітлювати місцеві вибори. Також вони озвучать проблеми, з якими стикаються потенційні кандидати в мери під час підготовки до проведення виборчої кампанії на місцях.

Учасники:

Юрій СОЛОВЕЙ, лідер ГО «Громадський Форум Івано-Франківська», потенційний кандидат в мери Івано-Франківська;

Олексій ГОНЧАРЕНКО, лідер ГО «Якість життя», потенційний кандидат в мери Одеси;

Андрій БІЛОГРИЩЕНКО, лідер ГО «Харківські сузір’я», потенційний кандидат в мери Харкова;

Михайло КРАЙС, лідер ГО «Буковинська Ра», потенційний кандидат в мери Чернівців.

Потрібна акредитація. Телефон: 098-922-43-26.