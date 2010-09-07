"Свобода": БЮТ зміцнив Януковича своїми "тушками"

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" здивоване і занепокоєне брутальними спробами БЮТу розколоти опозиційні сили, які об`єдналися у Національний комітет захисту України (НКЗУ).

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Всеукраїнського об’єднання "Свобода".

"ВО "Свобода" вважає неприпустимою і згубною політику представників БЮТу, які своїми безглуздими діями розколюють опозицію і тим самим скріплюють нинішній режим так, як до цього підживлювали його своїми "тушками". Замість того, щоби боятися виступу Олега ТЯГНИБОКА, БЮТівцям варто було б навести лад у підконтрольних їм місцевих радах і припинити активну співпрацю свого членства з режимом ЯНУКОВИЧА", - йдеться у заяві.

ВО "Свобода" закликає до активнішого опозиційного спротиву режиму В.ЯНУКОВИЧА у парламенті, місцевих радах та на вуличних акціях замість перетягування ковдри опозиційності. "Кількість людей, які вийшли сьогодні під Верховну Раду, свідчить про реальну силу і спроможність кожної політичної сили", - пояснюється у заяві.

"Вважаємо спроби перетворити НКЗУ на придворну обслугу очільниці БЮТ – неприпустимим самодурством. Також, безперечно, згубним є створення паралельних комітетів захисту України, чим в деяких областях займається БЮТ.

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" заявляє, що і надалі братиме участь в усіх опозиційних заходах проти антиукраїнського режиму ЯНУКОВИЧА. Також ми закликаємо усіх своїх партнерів по опозиції реальними кроками і відповідальністю за дії своїх членів підкріплювати власну спроможність", - йдеться у заяві "Свободи".

Сьогодні, 7 вересня, біля Верховної Ради пройшов мітинг, організований Народним комітетом захисту України. Учасники заходу вимагали припинити політику підвищення цін на газ та комунальні послуги для населення, підвищення пенсійного віку, проти ухвалення урядового Податкового кодексу та подорожчання продуктів харчування.

За деякими оцінками, у акції опозиції взяли участь більше 10 тис. осіб.