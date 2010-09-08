Балога планує ввійти до трійки національних лідерів

Партія «Єдиний Центр» планує висунути кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування у 90% рад всіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора, перебуваючи у Кіровограді, повідомив журналістам один з лідерів партії Віктор БАЛОГА.

За його словами, «ЄЦ» на відміну від інших політичних сил, турбує прихід до влади саме на місцевому рівні.

«100% охопити не зможемо, а 90% - цілком реально. Проводиться дуже велика робота, щоб висунути кандидатів в депутати від села до обласної ради. Будемо голосувати знизу - доверху», - наголосив В.БАЛОГА.

Він зазначив, що динаміка, з якою розбудовується партія, її менеджмент дозволяють претендувати на входження до трійки національних лідерів за підсумками голосування.

«Ми не біжимо стометрівку, а хочемо грати довго. «Єдиний Центр» налічує 12 тис. первинних партійних осередків і за рівнем розвитку структури посідає друге місце після Партії Регіонів. Це географія всієї України», - наголосив політик.

На запитання УНІАН, чи висуватиме В.БАЛОГА свою кандидатуру на місцевих виборах, він відповів ствердно.

«Планую балотуватись до Закарпатської обласної ради, не по мажоритарному округу, а за партійним списком. Думаю, ми зможемо взяти більшість», - підкреслив він.