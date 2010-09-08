Тігіпко: мені часто кажуть, що треба бути простішим

Партія «Сильна Україна» висуватиме більш як 40 кандидатів на посади міських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО на прес-конференції після завершення форуму партії, на якому були представлені переможці народного праймеріз від партії.

С.ТІГІПКО підкреслив, що партія висуватиме кандидатів в мери лише в тих регіонах, де є сильні лідери. За його словами, він ставив завдання максимально підбирати молодих освічених людей, які хочуть і можуть займатися політикою в регіоні.

С.ТІГІПКО підкреслив, що партія готова підтримувати і кандидатів від інших партій, оскільки головне для них зробити все, щоб життя міста було нормальним.

Перед цим на форумі були представлені переможці народного праймеріз, який визначив кандидатів від партій у виборчі списки. Як повідомив перший заступник партії Кость БОНДАРЕНКО, голосування проходило з 10 серпня по 5 вересня по всій країні, і в ньому взяли участь майже 300 тис. потенційних виборців.

С.ТІГІПКО висловив переконання, що на наступних виборах праймеріз будуть використовувати практично всі політичні сили.

С.ТІГІПКО наголосив, що партія буде боротися за владу у всіх регіонах для того, аби проводити вкрай необхідні для країни реформи. С.ТІГІПКО підкреслив, що без термінових, часто непопулярних змін, країна приречена буде залишитись на узбіччі світових економічних процесів.

«Мені часто кажуть, що треба бути простішим, говорити зрозумілі і приємні речі чи не озвучувати непопулярні заходи, але цього не буде ніколи. Тому що не буває безболісних реформ, проблеми треба атакувати…», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Крім економічних реформ, політик торкнувся і необхідності проведення реформи місцевого самоврядування, а також адміністративно-територіальної реформи. Він також висловився за необхідність передбачити процедуру відкликання депутатів і мерів за невиконання своїх обов’язків перед виборцями.

С.ТІГІПКО наголосив, що партія має взяти на виборах не менше, ніж він взяв під час президентських виборів цього року.

На прес-конференції С.ТІГІПКО також повідомив, що не збирається брати передвиборчу відпустку, оскільки він не використав свою щорічну відпустку. Він зізнався, що брав лише 4 дні для того, аби відсвяткувати дні народження доньки та дружини. Тому С.ТІГІПКО планує взяти звичайну відпустку під час виборів до місцевих органів влади і в основному використати її для виборів.