Перетягування нардепів: БЮТ приглядається до депутатів коаліції

Розгортання протестного руху в Україні аналогічне подіям у Франції та Греції, де тисячі людей протестували проти наступу на їхні соціальні права.

Так в інтерв`ю Deutsche Welle прокоментував багатотисячну акцію протесту, що відбулася у вівторок біля стін Верховної Ради, заступник голови фракції БЮТ Сергій Соболєв.

"Усе, що відбувається в Україні, відбувається закономірно за європейським шляхом розвитку. А не азійським чи російським, де опозицію розганяють за допомоги водометів", - сказав він.

Соболєв зазначив, що подальшою стратегією опозиції в парламенті стане залучення "незалежних від монопольних олігархічних структур депутатів" із фракцій більшості задля підтримки законопроектів щодо мораторію на зростання цін та комунальних тарифів, а також скасування пенсійної реформи й ініціювання відставки нинішнього уряду.

Політичний аналітик Ярослав Макітра вважає, що підтримка опозиції з боку населення у вигляді масових акцій протесту буде можлива лише наприкінці осені, коли більшість українців відчує погіршення життя внаслідок непопулярних рішень уряду.

Він не виключив, що ігнорування владою конституційних прав опозиції унеможливить вирішення цих проблем у стінах парламенту.

Тим часом один із засновників Народного комітету порятунку України Володимир Цибулько звинуватив лідерів БЮТ у намаганні використати цю опозиційну організацію у своїх передвиборчих змаганнях.

Цибулько не виключив, що «амбіції політиків, які програли президентські вибори», поклали край сподіванням на об`єднання опозиції.

Як відомо, у вівторок, 7 вересня, під стінами Верховної Ради пройшов мітинг проти політики уряду, ініційований "Комітетом захисту України", у який входить, зокрема, БЮТ.

Водночас, Верховна Рада відхилила ідею мораторію на збільшення цін на газ, на якому наполягала опозиція.

Українська правда