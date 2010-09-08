В Азарова кажуть, що холодильники в людей перевіряти не будуть

Міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА заявляє, що уряд планує внести зміни до порядку отримання житлових субсидій, скоротивши перелік вимог до декларації громадян про доходи та майно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАДРАГА заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

"Ми скоротили декларацію зі 6-ти до одного аркуша. Це була дуже ретельна інформація, яка, на наш погляд, була зайвою. Сьогодні відповідно до нашої нормативної бази, якщо людина протягом останнього року придбала товари вартістю вищою за 12 прожиткових мінімумів, тобто більше ніж 9 тисяч 700 гривень, то це потрібно задекларувати", - сказав В.НАДРАГА.

Міністр також спростував інформацію про те, що нібито соціальні інспектори після звернення громадян за житловою субсидією відвідує його житло, "заглядають в холодильник та в підвал" і перевіряє їх заможність. "Це від лукавого. У нас всього півтори тисячі соціальних інспекторів на всю державу, а розуміючи, що у нас 750 міських та районних управлінь соціального захисту. То в середньому на кожне управління у нас не більше 2 соціальних інспекторів. Тому вони ходять не тому, щоб чіплятися до когось від нудьги. А ходять в тому випадку, коли виникають сумніви, що людина чесно задекларувала", - підкреслив він.

В.НАДРАГА наголосив, що для отримання житлових субсидій пенсіонер повинен надати соціальним органам лише два документи, а працюючі громадяни - три документи. За його словами, державна допомога надаватиметься всім громадянам за умови, якщо сукупний дохід на родину не перевищує 5 тис. грн.

За інформацією міністра, станом на 8 вересня житлові субсидії вже нараховуються більш ніж 300 тисячам громадян, ще 564 тис. звернень знаходяться на вивченні органів соціального захисту.