Якби вибори до парламенту відбулися зараз (опитування)

Падіння індексів довіри до всіх політиків позначилося і на відповідях респондентів на запитання, за яку політичну силу вони б проголосували, якби вибори у Верховну Раду України відбулися в найближчу неділю.

Про це свідчать результати національного щомісячного дослідження «Омнібус», проведеного компанією TNS в Україні в серпні 2010 року.

За даними опитування, рейтинг Партії регіонів впав із 40,7% в червні до 29,5% в серпні, рейтинг БЮТ з 12,3% до 10,7%. Несуттєво впав рейтинг Блоку Сергія Тігіпка (партія «Сильна Україна) – з 9,2% до 8,8%. Не змінився рейтинг «Фронт змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА – 5,8%, зате підвищився рейтинг КПУ – з 1,7% до 2,8% і всеукраїнського об`єднання «Свобода» - з 1,5% до 2,2%, практично не змінилися рейтинги блоку «Наша Україна» (1,1%-1%) і Блоку Литвина (0,7% – 0,6%). Проти всіх сьогодні готові проголосувати 7,8% (у червні - 4,2%). Не брали б участі в голосуванні 8,7% (5,9%). Вагалися з відповіддю - 18,8% (13,9%) респондентів.

У цьому дослідженні були опитані 1200 респондентів віком 16-75 років, польовий етап – з 5 по 12 серпня

*** «Омнібус» (Omnibus) – це різновид кількісного дослідження, яке щомісяця проводиться одночасно для кількох клієнтів за темами, що цікавлять їх, а також включає постійний блок демографічних запитань. Генеральну сукупність становить населення України віком від 16 до 75 років, вибіркову сукупність – 1200 респондентів щомісяця. Опитування проводиться методом інтерв`ю «тет-а-тет» вдома у респондентів. Похибка вибірки не перевищує 3%.