Бойко: відносини з Росією будуватимуться на паритетних засадах

У газових питаннях відносини України з Росією будуватимуться на паритетних засадах. Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, про це заявив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

За його словами, питання повноцінного завантаження вітчизняної газотранспортної системи у довгостроковій перспективі є пріоритетними завданнями нашої країни у переговорному процесі з Російською Федерацією.

На думку Ю.БОЙКА, при реалізації спільних газотранспортних проектів з російськими партнерами паритетна участь сторін залишається принциповим питанням для України. Він вважає, що держава повинна дуже швидко пропонувати економічно вигідні моделі, які б дозволили завантажити вітчизняну ГТС на довгострокову перспективу. «Це наш пріоритет», - наголосив він.

За словами міністра, Україна будуватиме відносини в газовій сфері з Росією на засадах паритету та рівноправності. «Це для нас принципова позиція, і в рамках цієї позиції і рішення нашого Президента - те, що ми будь-яку конструкцію будуємо на паритетних засадах: 50% наших, 50% російських колег», - наголосив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з журналістами 7 вересня, повідомив, що другим кроком після створення спільного підприємства "Газпрому" і "Нафтогазу" буде злиття. "Нам не цікаве створення СП заради самого СП", – зазначив він.