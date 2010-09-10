Регіонали не хочуть битися з бютівцями за трибуну

Партія регіонів не застосовуватиме силу для зняття блокування трибуни Верховної Ради опозицією. Про це РБК-Україна заявив заступник голови фракції ПР Михайло Чечетов.

«Ми не будемо силою, застосовуючи бійку, знімати блокування трибуни, що сьогодні робить опозиція. Якщо Блок Тимошенко не дозволить спікерові Литвину відкрити засідання, то ми поїдемо працювати в округи, а якщо засідання буде відкрито, то ми працюватимемо в нормальному режимі, а депутати БЮТ нехай стоять біля трибуни», - сказав М.Чечетов.