Скоро Азаров вимагатиме від своїх підлеглих «зробити вибір»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд зуміє в повному обсягу забезпечить фінансування місцевих виборів, які відбудуться 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі після наради з актуальних питань розвитку Криму.

«Президент поставив перед нами завдання забезпечити фінансування – ми забезпечимо. Ми закриємо повністю проблему фінансування виборчої кампанії. Проблем жодних немає», - сказав М.АЗАРОВ.

На питання журналістів, чи буде він рекомендувати своїм підлеглим йти у відпустку на час виборів, він сказав, що буде не просто рекомендувати, а вимагати цього від бажаючих взяти участь у виборчій кампанії.

«Вимагатиму від них робити вибір – якщо він хоче йти на вибори, хай йде, а якщо він хоче працювати в системі виконавчої влади – то хай працює», - сказав прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що дефіцит бюджетних коштів на місцеві вибори перевищив 300 млн. грн. Вона сказала: «Дефіцит – ще одна сумна традиція. На сьогоднішній день ми виходимо на 302 млн. грн. дефіциту бюджетних коштів, які мають бути виділені як субвенції для місцевих бюджетів. Тобто 620 тис. членів МВК і 216 тис. членів ТВК можуть не одержати вчасно своїх зарплат».