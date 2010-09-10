Парламентська фракція може мати в ТВК не більше трьох представників

Центральна виборча комісія встановила, що до складу територіальних виборчих комісій (ТВК) на виборах до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 31 жовтня, можуть входити не більше трьох представників від кожної парламентської фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у роз’ясненні ЦВК щодо формування територіальних виборчих комісій, затвердженого сьогодні.

Згідно з роз’ясненням, до складу ТВК входять від 9 до 18 членів і, зокрема, парламентські фракції можуть делегувати до тервиборчкомів від 1 до 3 членів комісії. Членство непарламентських партій у ТВК встановлюється Центральною виборчою комісією після проведення жеребкування.

Загалом з 18 членів ТВК 15 представлятимуть парламентські фракції та 3 – непарламентські політичні партії, які беруть участь у виборах.

Заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА запропонувала внести зміни до проекту постанови комісії щодо формування ТВК щодо того, щоб кожна парламентська партія, яка, незважаючи на те, входить вона до блоку партій, представленого у ВР, чи має незалежне представництво, подавала до складу ЦВК по одному представнику.

«У нас на сьогодні є встановлений законом єдиний критерій – це наявність досвіду роботи у виборчих комісіях та у комісіях з референдумів. На щастя, у парламенті існує 15 партій», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, якщо парламентські фракції будуть мати право призначати однакову кількість членів ТВК, то це може призвести до того, що членами комісій будуть призначені люди, які не мають такого досвіду.

У свою чергу, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ заявив, що пропоновані Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЮ зміни можуть призвести до того, що парламентські фракції будуть мати нерівні умови при формуванні ТВК.

«А чи зможуть такі комісії належним чином організувати вибори? А, з іншого боку, чи буде такий результат виборів визнаний суспільством, коли буде очевидна нерівність між партіями парламентської коаліції та опозиції. Ми не хочемо формувати комісії усі без винятку, у яких буде більшість від парламентської опозиції. При всій повазі до опозиції», - зазначив він.

Члени ЦВК відхилили пропозицію Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ.