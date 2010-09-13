У ніч після виборів у Києві відбудеться Фестиваль політичної сатири

31 жовтня, у ніч підрахунку результатів виборів у місцеві ради України, у Києві відбудеться Фестиваль політичної сатири «Аристофаничі».

Як повідомляють організатори, мета фестивалю - підвищення значення політичної сатири в Україні та збільшення її впливу на громадську думку, пошук, фіксація та демонстрація найбільш талановитих зразків творів у жанрі політичної сатири.

Фестиваль буде проведений на базі одного із київських клубів.

Програма фестивалю включає збір, демонстрацію та нагородження найкращих матеріалів політичної сатири у трьох номінаціях: вербальні жанри (тексти, слогани і т.п.), візуальні жанри (карикатура, перформанс, інсталяція і т.п.), мультимедійні жанри (інтернет-творчість, відео- та фото-сюжети і т. п.).

У зв’язку з цим оргкомітет пропонує потенційним учасникам фестивалю надсилати свої роботи за адресою: satirfest@gmail.com з помітками: «На конкурс - вербальний жанр», «На конкурс - візуальний жанр», «На конкурс - мультімедійний жанр», відповідно.

Якщо ваш шедевр у вербальному жанрі дуже великий, то просять надсилати два варіанти – повністю та демоверсію не більш як 20 тисяч знаків з пробілами.

Організатори «Аристофаничів» відзначають, що шедевр у візуальному жанрі, якщо це не карикатура, має бути сфотографованим з різних позицій. Шедевр у мультимедійному жанрі має відображати якомога більш деталей.

Конкурс проводиться в три етапи:

1. Перший етап. Якщо ваші роботи з’являються в Інтернеті на наших ресурсах протягом трьох днів з моменту відправки, то вважайте, що перший етап вони пройшли.

2. Другий етап. Ви отримуєте особисте запрошення на концерт 31 жовтня.

3. Третій етап. З тих, хто потрапляє на концерт, обираються переможці.

На конкурс приймаються роботи, які вже були опубліковані, але перевага буде надаватися тим, що ніде не з’являлися, навіть у блогах.

Матеріали будуть опубліковані на сайтах СЮРРЖИК і Тріумф.

До журі фестивалю входять, зокрема: Антон ЗІКОРА, голова журі фестивалю, директор креативного агентства «Життя як диво»; Геннадій ГУТГАРТЦ, член журі, директор дизайнерської студії «ДелікатеZ»; Олександр ХАРЧЕНКО, член журі, головний редактор інформаційного агентства УНІАН, Геннадій Гребницький, член журі, засновник, автор і головний редактор сайту СЮРРЖИК.