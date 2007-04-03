Комуністи дорікають Тимошенко, що вона не написала жодної талановитої опери

Фракція Комуністичної партії України закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА відкликати свій указ про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на сесії парламенту член фракції КПУ Катерина САМОЙЛИК.

Вона зазначила, що Президент повинен дати можливість «працювати уряду національної єдності, дати працювати парламенту».

Звертаючись до тих, хто підтримує під стінами парламенту коаліцію, К.САМОЙЛИК зазначила, що звертається до «сивочолих учасників акції підтримки коаліції і конституційного ладу в нашій державі».

«Ви побудували міста, площі, канали, вулиці, пісні, опери, музику, а Ю.ТИМОШЕНКО, В.КИРИЛЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО ніколи за свій вік, на відміну від вас, не створили жодної талановитої пісні, жодної талановитої опери, не збудували жодного майдану, вони сьогодні використовують те, що ви будували», - наголосила К.САМОЙЛИК.

Вона зазначила, що «вони безплідні, вони не здатні робити все, щоб розквітала наша красива держава, щоб ви щасливими почували себе в нашій державі».

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