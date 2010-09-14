Україна хоче видобувати в Казахстані нафту й газ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна готова долучитися на конкурсних засадах до розробки на території Казахстану родовищ нафти і газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, яка проходить зараз у Києві за участю офіційних делегацій двох країн.

«Україна дуже зацікавлена у розробці родовищ нафти і газу (на території Казахстану – УНІАН). І ми б дуже хотіли, щоб ви такі умови для нас створили – на сучасних тендерних умовах ми готові розвивати такі відносини», - висловив позицію української сторони В.ЯНУКОВИЧ.

Продовжуючи тему співпраці у сфері енергетики, глава держави також відзначив важливість атомної енергетики.

«Це одне з питань, яке, на наш погляд, є також дуже перспективним з точки зору побудови відносин України, Казахстану і Росії», - зазначив Президент України.