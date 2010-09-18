Азаров: якщо Литвин хоче голосувати проти, хай вийде з коаліції

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що фракція Блоку Литвина має проголосувати «за» внесений урядом проект Податкового кодексу або вийти з коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив у ефірі телеканалу «Інтер».

При цьому він висловив упевненість в тому, що Верховна Рада ухвалить проект Податкового кодексу.

«Рада підтримає Податковий кодекс, і він буде ухвалений. І фракція ЛИТВИНА, якщо вона перебуває в опозиції до уряду, – нехай виходить із коаліції і голосує «проти». Але якщо вона - в коаліції, її представники, зокрема, міністр праці та соцполітики, інші представники ЛИТВИНА, працювали над Податковим кодексом, - вони несуть за нього таку ж саму відповідальність, як і всі члени уряду. Тому якщо він (голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН - УНІАН) буде голосувати “проти” - він повинен вийти з коаліції – всього-на-всього!», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив обурення заявою В.ЛИТВИНА щодо необхідності поставити питання про відставку економічного блоку уряду в разі неухвалення Податкового кодексу.

«Я не збираюся коментувати ні ЛИТВИНА, ні когось іншого. Нехай ЛИТВИН - якщо він такий розумний - сяде і напише те ж саме. Нехай він придумає те ж саме, запропонує, а потім розкидається словами», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня В.ЛИТВИН заявив, що вважає за необхідне ставити питання про відставку економічного блоку уряду в разі неухвалення Податкового кодексу, запропонованого Кабінетом міністрів.