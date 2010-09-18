Герман вважає, що треба ще пошукати замовників вбивства Гонгадзе

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що судити треба не покійних людей, а шукати тих, хто замовив вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це вона сказала в ефірі програми Шустер Live на ТРК “Україна”.

Г.ГЕРМАН зазначила, що «судити мертвих не нам, генерал Кравченко вже перед тим судом, котрий насправді справедливий і засудить його так, як він на те заслужив, а ми повинні судити в Україні живих і шукати тих, хто замовив, і тих, хто призвів до цієї страшної трагедії».

Г.ГЕРМАН вважає, що заступник Генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН прийняв «таке мужнє рішення і дослухався до людей, і продовжив це слідство, оскільки майже 100% людей, котрих опитували, не вірили в те, що основним винуватцем всього цього був Кравченко».

За її словами, «це свідчить, що ми все-таки живемо в демократичній державі, де дослухаються до думки людей».

При цьому Г.ГЕРМАН зауважила, що не зовсім вірить, що будуть названі справжні замовники вбивства журналіста.

«Минуло багато років, сліди позамітали, кого розстріляли, кого забули, з ким домовилися. На Гії Гонгадзе зробили собі політичну кар’єру дуже багато політиків: хто став Президентом на його кістках, хто зробив революцію і став прем’єром на його кістках», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується. За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України, нині покійний, Юрій Кравченко.