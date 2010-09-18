Литвин вважає, що ламати до коліна політиків та країну - це одне й те саме

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає неправильним, щоб за результатами місцевих виборів органи місцевого самоврядування опинились в опозиції до центральної влади.

Про це він заявив в інтерв’ю Київській обласній державній телерадіокомпанії.

"Я хочу лише одного: щоб люди зробили усвідомлений вибір і зрозуміли, що не потрібна така ситуація - що у центрі сформована влада на рівні Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, і є опозиція, а на місцях все буде навпаки. Опозиція буде владою, а представники влади будуть опозицією. Що ми отримаємо тоді? Війну між центром і територіями", - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас, він запевнив, що сприйме будь-який вибір людей, якщо цей вибір буде чесний і зроблений без примусу.

Голова ВР наголосив, що під час голосування люди мають керуватися не емоціями. За словами В.ЛИТВИНА, місцеві вибори будуть перевіркою спроможності людей обрати собі владу на рівні села, селища, району, міста та області.

"Бо зазвичай люди незадоволені владою, і для цього у них є багато підстав. А коли ти їм говориш про те, що влада така, яку ви обрали, вони відповідають, що не мали жодного відношення до формування Верховної Ради чи обрання Президента. Тепер все буде залежати виключно від людей", - сказав він.

Разом із тим, додав В.ЛИТВИН, складність виборів буде зумовлена політичним протистоянням, яке спостерігається в Україні, бо, незважаючи на те, що "президентські вибори закінчилися, війна розпочалася". Голова ВР наголосив, що опозиція намагається переламати владу, а влада намагається поставити на місце опозицію. "Ця боротьба буде даватися взнаки. Хто кого переламає. Я не хочу, щоб у нас ламали до коліна політиків, а відповідно країну", - додав він.