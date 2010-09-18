Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ просить журналістів не втручатися в життя його родини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Мій принцип - щоб в мою родину не дуже-то втручалися. Це моя справа», - заявив М.АЗАРОВ, коментуючи інформацію в одному з Інтернет-видань про бізнес його дружини і сина.

«Моя дружина, напевно, вже років 8 або більше нічим не займається. Вона опікується будинком, своїми інтересами», - відзначив М.АЗАРОВ, підкресливши, що сам він є публічною людиною. При цьому прем`єр підтвердив, що свого часу його дружина організувала туристичну фірму, згадувану у статті.

«Якщо мені пам`ять не зраджує, то ця фірма вже дуже давно ліквідована. Моя дружина там ніколи не одержувала ніяких доходів. Було у неї таке бажання - чимось зайнятися, і от створили таку фірму. Проіснувала вона 4-5 місяців - не пам`ятаю точно. Важливе те, що вона ніколи не одержувала жодних доходів від цієї фірми і від інших (фірм – УНІАН) теж», - заявив М.АЗАРОВ.

На його думку, стаття в Інтернет-виданні написана «майстерно». «Складається з натяків і недостовірної інформації. Залиште мого сина у спокої. Він працює і не скоює нічого протиправного. Його будівельної компанії не існує в природі. Давайте цю тему залишимо. А якщо це когось цікавить, то, будь ласка, займайтеся подальшими розслідуваннями. Я відкритий абсолютно», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Крім того, він відзначив, що поки очолював Державну податкову адміністрацію, ні його дружина, ні син не займалися підприємницькою діяльністю. «Я був категорично проти. Такою була моя позиція», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що його сім`я міцна, і з дружиною вони живуть разом вже більш як 40 років.