З’їзд КУН обрав Івченка головою партії без його згоди

Звітно-виборчий з’їзд Конгресу українських націоналістів, який відбувся в суботу в Києві, повторно обрав Олексія Івченка головою КУН, хоча той заявив, що складає з себе повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, О.Івченко виступив на з’їзді з проханням не обирати його ні головою КУН, ні в керівні органи партії. Водночас він сказав, що цілком поділяє ідеологію КУН і всіляко сприятиме розвиткові партії. Заявивши про складення з себе повноважень, Івченко залишив з’їзд. Проте у його відсутність з’їзд обрав його повторно двома третинами голосів.