Клюєв каже, що Кабмін має багато вигідних інвестиційних пропозицій

На 47-му засіданні Економічної ради Співдружності Незалежних Держав українська делегація запропонувала своїм партнерам активніше інвестувати в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України Андрій КЛЮЄВ, про це він заявив в інтерв`ю журналістам. А.КЛЮЄВ очолював українську делегацію на засіданні у Москві 17 вересня.

«У нас багато вигідних інвестиційних пропозицій, наприклад, в рамках Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тому ми плануємо провести інвестиційний форум, на який запросимо представників національних інвестиційних агентств, зацікавлених міністерств і відомств, регіонів і ділових кіл країн СНД», - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім цього, він нагадав, що під час неформальної зустрічі глав держав СНД у липні в Ялті, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував партнерам України взяти участь у розвитку транспортної інфраструктури, будівництва і реконструкції стадіонів, готелів та в інших проектах. Президент України також запросив держави СНД взяти участь в реалізації інвестиційних проектів в Автономній Республіці Крим, додав перший віце-прем`єр.

Крім того, А.КЛЮЄВ нагадав, що ці питання обговорювалися в ході проведення Першого міжнародного інвестиційного форуму в Ялті в липні цього року - Україна запропонувала щорічно проводити міжнародні «Ялтинські ділові зустрічі». В даний час ведеться підготовка відповідних регламентних документів, додав він.