БЮТ: Конституція передбачає право на референдум, але як це зробити

У парламентській фракції "БЮТ-Батьківщина" не бачать можливості для проведення референдуму щодо скасування рішення про ліквідацію районних рад Києва.

Про це в інтерв’ю “5 каналу” заявив член фракції "БЮТ- Батьківщина", голова Київської міської організації партії "Батьківщина" Анатолій СЕМИНОГА.

"На жаль, нинішня законодавча база не дає можливості провести місцевий референдум", - сказав народний депутат.

Він зауважив, що Конституція передбачає це право, але реалізувати його технічно просто неможливо.

А.СЕМИНОГА нагадав, що свого часу БЮТ намагався провести референдум щодо недовіри меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, але "сам ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повинен був видати розпорядження про проведення такого референдуму".

"Сьогодні те саме. Якщо ми почнемо піднімати цю хвилю, ми назбираємо ініціативні групи, люди висловлять свою думку, але ж знову рішення буде приймати пан ПОПОВ - дозволяти проводити такий референдум чи ні", - сказав він.

За словами народного депутата, нині Партія регіонів фактично знищує місцеве самоврядування.

А.СЕМИНОГА висловив здивування, що у Києві за вказівкою Партії регіонів були ліквідовані райради, тоді як у Донецьку працюють 11 райрад. "Чому Донецьк має право обирати собі депутатів райрад, а Київ позбавили цього права?", - запитав він.

Як зауважив депутат, нині існує лише один механізм, який би дозволив змінити ситуацію - обрання іншої влади.