Кириленко: батьки муситимуть віддавати дітей в російськомовні класи

Ухвалення законопроекту про мови, який було внесено коаліцією, призведе до того, що батьки будуть змушені віддавати своїх дітей в російськомовні класи. Про це заявив народний депутат, лідер партії “За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами В.КИРИЛЕНКА, сам міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК «приклав руку» до цього законопроекту.

“Відчувається, що ТАБАЧНИК особисто писав 21-шу статтю комуністично-регіонального законопроекту про мови. Там сказано – як в совєтські часи – батьки приходять і кажуть, якою мовою у школі буде вчитися їхня дитина”, - зазначив депутат.

В.КИРИЛЕНКО переконаний, що ухвалення цього закону може призвести до того, що батьки будуть змушені віддавати своїх дітей в російськомовні класи українських шкіл.

“Студенти також будуть поділені за мовною ознакою, а адміністрації вузів будуть створювати малокомплектні групи для україномовних студентів, інших же будуть заганяти до російськомовних груп”, - прогнозує В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ та Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ.