Томенко вважає, що блокування ВР ефекту не дає

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що коаліція та опозиція приречені шукати алгоритм співіснування, а не ігнорувати один одного.

Про це, як повідомили УНІН у прес-службі М.ТОМЕНКА, заступник голови ВР сказав, перебуваючи у Тернопільській області та відповідаючи на запитання журналістів стосовно прогнозів на найближчий парламентський тиждень.

М.ТОМЕНКО зазначив, що вважає блокування неефективною тактикою діяльності опозиції, оскільки «опозиція більш зацікавлена щоденно моніторити діяльність влади та пропонувати альтернативні рішення, а не лише фіксувати свою незгоду з діючою владою». «Українське суспільство повинно «відчувати», а не просто «бачити» альтернативу, яку пропонує опозиція», - підкреслив він.

Натомість, заступник голови ВР критикує підхід коаліції, яка запропонувала задля забезпечення діяльності парламенту ввести до зали засідань Верховної Ради співробітників СБУ та Управління державної охорони, щоб ті не дозволяли опозиції блокувати трибуну. «Це суперечить парламентській культурі та українській демократичній традиції», - наголосив М.ТОМЕНКО. «Головне завдання парламентарів в тому, щоб знайти можливість домовлятися і ухвалювати оптимальне, ефективне рішення для країни, а не в тому, щоб у парламенті правоохоронці захищали владу від опозиції», - додав він.

Тому, на думку М.ТОМЕНКА, для того, щоб даний тиждень був тижнем парламентської діяльності, а не протистояння, «коаліція та опозиція приречені шукати алгоритм співіснування, а не ігнорування один одного».