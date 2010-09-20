Тернопільському губернатору для очищення потрібна нічна сорочка

Тернопільський губернатор замовив собі вишивану нічну сорочку

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК спатиме у вишиваній нічній сорочці. Про це він повідомив у неділю на прес-конференції під час фольклорно-мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами губернатора, полотняну нічну сорочку він уже замовив у майстрині-вишивальниці. «Вирішив спробувати собі, чим ці сорочки приваблювали наших предків. Сама вишивка носить певний позитив, а цілий день набираєш негатив, то на вечір це буде своєрідне моральне і фізичне очищення», – сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Він також повідомив про наміри створити у Тернополі музей борщівської вишиванки на базі приватної колекції Віри МАТКОВСЬКОЇ. «Ми з нею домовилися ще раз зустрітися, щоб визначитися, яким саме буде цей музей», – зазначив голова ТОДА.

Сама колекціонера зауважила, що хотіла б бачити свою колекцію у динамічнішому закладі, ніж музей. «Я хочу, щоб це було щось живе, галерея, де можна поміряти вишиванку, відмалювати собі узор, навчитися вишивати під час майстер-класу», – сказала вона.

Загалом у колекції В.МАТКОВСЬКОЇ понад 100 давніх борщівських сорочок, яким притаманні чорні кольори та рослинні орнаменти, а також вишивані жупани, плахти, сукні, кожухи.