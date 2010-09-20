У ЦВК Тимошенко кажуть, що конфлікти в партії - це її проблеми

У Центральній виборчій комісії спростовують заяву лідера партії “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО про тенденційний підхід до формування виборчих комісій на місцеві вибори 31 жовтня .

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ під час прес-конференції у Києві, коментуючи заяву лідера ВО “Батьківщини” Ю.ТИМОШЕНКО про обрання Центрвиборчкомом на керівні посади у ДВК від партії представників “фіктивних” осередків партії.

За його словами, 18 вересня Апеляційний суд Києва підтвердив правильність рішення Центральної виборчої комісії.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ порадив не пов’язувати проблеми всередині партії з процесом підготовки до виборів.

“З проблеми окремих політичних сил абсолютно не варто робити загальнонаціональну проблему підготовки до виборів. Якщо та чи інша політична партія має якість конфлікти на рівні своїх місцевих організацій, то можна з прикрістю констатувати, що ця партія в якійсь частині просто не готова до виборів”, - наголосив член ЦВК.

Він підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, Центрвиборчком не повинен визначати, який з партійних осередків має повноваження представляти партію, а який ні.

“Для ЦВК, як і для будь-якого іншого державного органу, існують відомості Міністерства юстиції, яке уповноважено реєструвати зміни, в тому числі щодо керівництва місцевих організацій політичних партій. Тому для всіх без винятку політичних партій ЦВК застосовувала один єдиний підхід при формуванні територіальних виборчих комісій”, - підкреслив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що ЦВК враховувала подання кандидатур до ТВК від тих осередків партій, які були зареєстровані в установленому порядку Міністерством юстиції України. За словами члена комісії, це стосується й Львівського та Київського обласних осередків “Батьківщини”.

“Правомірність такого підходу була підтверджена 18 вересня постановою Київського Апеляційного суду. Політична сила, яка була незадоволена постановою ЦВК щодо включення певних кандидатур, звернулася до суду і суд підтвердив, що Центральна виборча комісія абсолютно правомірно виходила з відомостей Міністерства юстиції, оскільки жодних інших даних щодо місцевих осередків політичних партій в нашій державі не існує”, - підкреслив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ. За його словами, у разі врахування ЦВК будь-яких інших даних, комісія була б використана як інструмент легалізації змін, які відбуваються в керівництві місцевих осередків політичних партій.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ також наголосив, що територіальні виборчі комісії формуються ЦВК на паритетних засадах для всіх політичних вил. “На керівні посади в комісії призначено 2 тисячі 10 осіб. Можна відзначити, що такі політичні сили, як Партія регіонів та БЮТ отримали рівне представництво на керівних посадах в усіх ТВК”, - сказав він.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ навів такі дані: на посади голів, заступників голів та секретарів комісій призначено 453 особи від Партії регіонів (22,54% керівних посад в ТВК) та 451 особа від БЮТ (22,44%). Блок НУ-НС – 365 посад (18,16%), Блок Литвина – 304 посади (15,12%), КПУ – 247 посад (12,29%). Інші позапарламентські партії отримали 190 керівних посад у ТВК, кандидатури від яких включались за результатами жеребкування.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня лідер «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що партія «Батьківщина» вимагає терміново змінити склад Центральної виборчої комісії. Вона підкреслила, що за ініціативи Президента Віктора ЯНУКОВИЧА має бути змінений склад ЦВК, аби у комісії на паритетній основі була представлена опозиція та влада. В іншому випадку, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, в Україні не буде виборів. «Інакше це будуть не вибори, це буде зачистка території від будь-якої політичної альтернативи владі», - сказала вона.

Лідер партії розкритикувала останні рішення ЦВК щодо формування територіальних виборчих комісій. Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, відповідно до постанови ЦВК, до складу тервиборчкомів входитимуть по три представники Партії регіонів, КПУ, Народної партії, тобто по 9 представників провладної коаліції.

При цьому від опозиції, яка сьогодні представлена у парламенті дванадцятьма партіями, ЦВК пропонує включити лише шістьох осіб, тобто по три від Блоку Юлії Тимошенко і від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на те, що блоки не є суб’єктами виборчої кампанії.

Також вона піддала критиці те, що в більшості регіонів України «Батьківщина» взагалі не має своїх представників у керівництві виборчих комісій, а в деяких областях взагалі усунута від участі у виборчому процесі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ЦВК, незважаючи на листи «Батьківщини», у яких повідомляється про рішення партії щодо зміни керівництва місцевих організацій у тих чи інших регіонах, реєструє «фальшиві осередки, створені в Адміністрації Президента».