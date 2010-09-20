МОН презентує нову професію “Оператор систем тривимірної графіки”

Міністерство освіти і науки України 22 вересня 2010 року об 11.00 презентує нову професію “Оператор систем тривимірної графіки”.

МОН України спільно з Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Берегиня-Україна» проводять впровадження нових Типової навчальної програми і Типових навчальних планів з професії “Оператор комп’ютерного набору із знанням систем тривимірного моделювання” з метою презентації нової професії “Оператор систем тривимірної графіки”, поглиблення знань учнів у сучасних комп’ютерних ІТ технологіях та впровадження нових інноваційних методик викладання.

Запрошуємо Вас взяти участь в цьому заході, який відбудеться на базі ДНЗ “Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу” (м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-а).

Контактні телефони: (044) 361-26-24; 583-07-55.