Партія Регіонів піде на вибори без портретів Януковича

Партія регіонів не використовуватиме портрети Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах. Про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН під час зустрічі з журналістами сьогодні в АП.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник Адміністрації наголосив, що “глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ не є суб’єктом місцевих виборів”, тому його ім’я та зображення “не слід використовувати в агітації “за” чи “проти”. Тобто, уточнив С.ЛЬОВОЧКІН, зображення В.ЯНУКОВИЧА не використовуватиметься на білбордах та в рекламних роликах.

Як сказав чиновник, В.ЯНУКОВИЧ докладе всіх зусиль, щоб цей підхід був реалізований. Зокрема, на цьому Президент наголосить на зустрічі 20 вересня з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, який очолює Партію регіонів.

Запитання про те, чи піде на час виборів у відпустку перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, який очолює штаб ПР, С.ЛЬОВОЧКІН переадресував до самого А.КЛЮЄВА, лише зауважив, що той так само зацікавлений в прозорості та демократичності виборів.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив органам влади забезпечити недопущення порушень закону під час передвиборної агітації з виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 31 жовтня.

Як йдеться в Указв «Про недопущення порушень закону під час передвиборної агітації», з метою сприяння створенню умов для вільного волевиявлення громадян України, забезпечення принципів законності, публічності і відкритості, рівності суб`єктів виборчого процесу під час чергових виборів депутатів місцевих рад та нормами Цивільного кодексу щодо гарантій захисту особистих немайнових прав особи, Президент постановив запропонувати Центральній виборчій комісії, ТВК забезпечити під час виборчого процесу належний контроль за додержанням установленої законодавством заборони участі у передвиборній агітації органів державної влади, органів влади Криму, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, інших обмежень щодо ведення передвиборної агітації.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ вимагає недопущення при проведенні передвиборної агітації порушень особистих немайнових прав громадян, у тому числі посадових і службових осіб, на використання їхнього імені, зображень.

Глава держави запропонував Національній раді з питань телебачення і радіомовлення посилити контроль за додержанням вимог законодавства про вибори, порядку, форм і стандартів висвітлення в аудіовізуальних засобах масової інформації діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, інших органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування; вимог законодавства про соціальну рекламу телерадіоорганізаціями усіх форм власності, у тому числі щодо недопущення порушення особистих немайнових прав громадян, зокрема посадових і службових осіб, на використання їхнього імені, зображень.

Встановлено, що розміщення соціальної реклами із використанням імені та зображень Президента України здійснюється лише за його згодою. Заборонено використання імені та зображення Президента України для проведення передвиборної агітації.

Крім того В.ЯНУКОВИЧ запропонував Генеральній прокуратурі посилити нагляд за додержанням особистих немайнових прав громадян, зокрема посадових і службових осіб, під час проведення передвиборної агітації у виборчому процесі, під час виробництва та розповсюдження реклами, а також забезпеченням прозорого і демократичного виборчого процесу.