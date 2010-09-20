Янукович каже, що змушений був вдаватися до ризикованих кроків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на необхідності більш активного діалогу влади в Україні з представниками української діаспори.

Про це йдеться у листі, надісланому В.ЯНУКОВИЧЕМ до Українського конгресового комітету Америки. Повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Основна мета, з якою я прийшов на високу посаду Президента України – вивести державу з кризи і полегшити життя людей. Сказати, що це непросте завдання – це нічого не сказати, якщо знаєш, у якій важкій ситуації перебувала Україна на момент мого приходу до влади. Зруйнована економіка, розбалансована система влади, знівечена судова система, величезне безробіття і зовнішній борг, за якого кожен українець – ще ненароджений і на землі сущий - потенційно винен близько дві тисячі американських доларів”, - говориться у листі.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що в такій ситуації змушений був “вживати неординарні, а подекуди і ризиковані кроки, бо традиційна система реагування на виклики, перед якими стоїть Україна, вже не спрацьовує”. “Мета одна – врятувати економічну незалежність України. Адже лише економічна незалежність може бути надійною гарантією незалежності політичної. Іншого шляху нема. Саме тому я з перших не те що днів, а з перших хвилин своєї діяльності на посту глави Української держави взявся за системні реформи і за відновлення чіткої вертикалі влади”. – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив: “За сто перших днів роботи нам вдалося розробити програму реформ і відновити владну вертикаль. У країні почав відчуватися порядок. Зараз ми активно приступили до реалізації реформ. Одним з суттєвих кроків на цьому шляху буде новий податковий кодекс, який дасть можливість вільно дихнути насамперед середньому і малому бізнесу. Ми також почали втілювати в життя судову реформу”.

“Я хотів би підкреслити, - йдеться далі в листі, - що поряд з внутрішніми реформами ми зміцнюємо і зовнішньополітичні позиції України. Так, для України справді важливо було відновити нормальні стратегічні взаємовигідні відносини з Росією. Це потрібно усій Європі. Адже добросусідські взаємини між країнами, що перебувають у центрі континенту – це гарантія стабільності і спокою для всіх. Перший мій закордонний візит відбувся до Брюсселя. Я ще раз підкреслив – європейська інтеграція залишається пріоритетом нашої зовнішньої політики. Альтернативи цьому шляху нема. Але ми будемо також розвивати й інші нові контакти, якщо вони вигідні для національних інтересів України. І тут красномовним прикладом може бути мій візит до Китаю, який заклав основу для розвитку стратегічного партнерства з цією країною”.

У листі зазначається, що “важливого значення ми надаємо і стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки”. “Те, що Україна підтримує ідею без’ядерного світу не лише на словах, а й активними діями, є добрим прикладом для всіх держав. І ми будемо продовжувати цю політику”, - наголосив Президент.

При цьому він зауважив, що “не всім подобається та твердість і наполегливість, з якою ми йдемо по шляху реформ”. “Стара корумпована бюрократія в Україні робить усе, щоб подавати на зовні викривлену інформацію про нашу політику. Намагається чіпляти нам ярлики, перешкодити зближенню України з Заходом. Для цього організовуються дрібні провокації, робляться спроби переконати світ у тому, що ми начебто, згортаємо демократичні процеси та свободу слова”. – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ у листі до Українського конгресового комітету Америки.

“Знаєте, я ніколи не встрявав у чвари. На слова я завжди реагував діями. І коли мені кажуть про те, що в країні начебто СБУ переслідує істориків з музею «Тюрма на Лонцького» у Львові – я даю доручення Кабінету Міністрів про негайну передачу цього музею з СБУ в Інститут Національної пам’яті. І доручаю передбачити в бюджеті на наступний рік фінансування цього музею уже в системі Інституту Національної пам’яті”, – повідомив глава держави.

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ: “Коли мені говорять, що я, начебто, заперечую Голодомор – я ініціюю розсекречення архівних матеріалів, що стосуються періоду Голодомору, і передачу їх теж в Інститут Національної пам’яті, де історикам можна буде об’єктивно і з цілковитим доступом їх вивчати. Я проти того, щоб закривали історію і щоб політики робили на цьому спекуляції”.

“Коли мені говорять про, нібито, згортання свободи слова в Україні, я ініціюю процес створення Громадського телебачення. До речі, цей процес уже на стадії завершення, і на наступному засіданні Гуманітарної ради ми затвердимо концепцію Громадського телебачення, яка пройшла громадські обговорення в усій Україні”, - наголосив глави держави.

При цьому він нагадав, що “незабаром в Україні – місцеві вибори”. І запевнив: “Я роблю все, щоб вибори відбулися чесно і прозоро”. “Ми домоглися, щоб опозиція і влада мали рівне представництво у керівних органах територіальних виборчих комісій. Я дав доручення, які забезпечують виборчий процес від будь-якого адміністративного тиску. Ми запросили в Україну всіх іноземних спостерігачів. Я дуже зацікавлений у тому, щоб місцеві вибори в Україні пройшли вільно, чесно і прозоро. І ми зробимо все, щоб так було”, - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що завжди виступав за широке об’єднання усіх конструктивних сил в Україні та за її межами. “Я висловлююся, зокрема, за конструктивний діалог з представниками української діаспори. Я готовий пояснювати, розказувати, розтлумачувати кожен наш крок. Я хочу, щоб українці в усьому світі помагали своїй Вітчизні виходити з трудної ситуації, а не перешкоджали їй. Я прагну, щоб ми усі разом відстоювали інтереси своєї країни. І щоб ви, тут, в Америці, виходили з гаслами підтримки своєї рідної землі, з гаслами підтримки України. А не навпаки”, - підкреслив глав глава Української держави.

“Ми повинні говорити з вами в усьому світі одним голосом – голосом українських національних інтересів. Я вірю, що так буде. Я переконаний, що ми знайдемо порозуміння, бо впевнений – ніхто з вас не хоче злого Україні. Ми всі – за процвітання і добробут нашої землі, за те, щоб світ поважав Україну", - написано у листі Президента України до Українського конгресового комітету Америки.