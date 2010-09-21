Росія не планує створювати Арктичні війська

Росія не планує мілітаризацію Арктики і створення арктичних військ, заявив у понеділок посол з особливих доручень МЗС РФ, представник РФ в Арктичній Раді Антон Васильєв.

"Ми спеціально робили акцент на тому, що ніякі арктичні війська в плани Росії не входять. Ми справді хочемо зміцнити матеріально-технічну базу сил, які відповідають за забезпечення безпеки морського судноплавства в Арктиці", - сказав Васильєв на прес-конференції в РІА "Новости", присвяченій Міжнародному Арктичному форуму "Арктика - територія діалогу".

Росія, за його словами, хоче поліпшити систему спостереження в Арктиці, проте "всі розмови про мілітаризацію Арктики не мають ніякого відношення до реальності".

Про створення угруповання військ в Арктиці, за даними газети "КоммерсантЪ", йшлося в четвертому розділі Арктичної стратегії Росії ("Основи державної політики РФ в Арктиці на період до 2020 року і подальшої перспективи"), де зазначена необхідність "створити угрупування військ (сил) загального призначення ЗС РФ, інших військ, військових формувань і органів в арктичній зоні РФ, здатних забезпечити військову безпеку в різних умовах військово-політичної обстановки". Згідно з підготовленою Радою безпеки РФ стратегією, цей регіон повинен, по суті, перейди у відання ФСБ і вже до 2016 року перетворитися на "провідну стратегічну ресурсну базу РФ".