У Секретаріаті заявляють, що в Україну ”під гарантії” повертаються злочинні авторитети

Керівник головної служби Секретаріату Президента з питань діяльності правоохоронних органів Валерій ГЕЛЕТЕЙ стверджує, що після розпуску Президентом парламенту в Україну повертаються деякі злочинні авторитети, які отримали «певні гарантії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГЕЛЕТЕЙ сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, «сьогодні повертаються в Україну деякі злочинні авторитети під певні гарантії», - сказав він, при цьому не відповівши на уточнююче запитання журналістів, що це є за «авторитети» і під чиї «гарантії» вони повертаються.

Як зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ в контексті сказаного, він «має на увазі тих злочинних авторитетів, які на сьогодні повернулися в м. Київ, в Україну», і які, за його словами, протягом останніх двох років «боялися» повернутися.

В.ГЕЛЕТЕЙ також зазначив, що у зв`язку з отриманою інформацією з цього приводу МВС дано розпорядження встановити, що за особи, і яким чином і для чого повертаються до України.

В контексті зазначеного, представник Секретаріату Президента також висловив своє здивування тим, що, як з`ясувалося, в головному штабі МВС України не має чіткої інформації щодо цих осіб, зокрема, справ, які порушувалися стосовно них, або документів на оголошення в розшук. Як зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ, ці документи або не існують взагалі або перекваліфіковані на статті про скоєння менш тяжких злочинів.

Разом з тим він повідомив, що наразі в правоохоронних органах існують матеріали з фотографіями осіб, які становлять небезпеку, з даними номерів автомобілів «тих осіб, які прибувають в Україну».