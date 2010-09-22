Кернес думає, що у Ярославського - нереалізовані амбіції

Секретар Харківської міської ради, в. о. мера Геннадій КЕРНЕС розцінює критику на свою адресу з боку бізнесмена, президента ФК "Металіст" Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО як “наслідок нереалізованих амбіцій".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи, зокрема, заяву О.ЯРОСЛАВСЬКОГО про те, що останній не підтримає кандидатуру Г.КЕРНЕСА на виборах міського голови 31 жовтня.

Г.КЕРНЕС зазначив, що "кожен громадянин України має право в день голосування прийти на виборчу дільницю і своє волевиявлення таємно здійснити".

"Я упевнений, що не лише одна людина вирішує питання, ким хто буде. Я зі свого боку заявляю, що братиму участь у всіх процесах, пов`язаних з виборами 31 жовтня", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи не пов`язана заява О.ЯРОСЛАВСЬОГО з особистим конфліктом між ними, Г.КЕРНЕС заявив: "Хочу сказати, що ніяких конфліктів, які можуть виходити від мене, бути не може. Тому що я сьогодні працюю в мерії, працюю від імені територіальної громади і несу відповідальність перед кожним харків`янином, незалежно від того, за кого він голосував”.

За словами Г.КЕРНЕСА, “інтереси Харкова і харків`ян вище за особисті амбіції. Я думаю, що це - наслідок тих амбіцій, які не були реалізовані цим паном".

Як повідомляв УНІАН, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ в інтерв’ю газеті "Факти" заявив, що не голосуватиме за Г.КЕРНЕСА на виборах мера Харкова. "Особисто я не хочу голосувати за тих, хто замість реальної роботи роздає свій номер телефону. Тому за КЕРНЕСА я голосувати не буду. Я не бачив жодного проекту, який він реально зробив для міста. Номер телефону, концерти і обіцянки - це не те, що потрібне харків`янам. Тим більше, не факт, що після виборів цей абонент не опиниться для городян "поза зоною доступу", - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Також бізнесмен сказав, що не збирається балотуватися на посаду мера Харкова. На його думку, у місті переможе кандидат від Партії регіонів. "Хто б не балотувався від Партії регіонів у мери, отримає підтримку городян, - зазначив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. - Тому що в даному випадку важлива не конкретна особа, а серйозна, могутня і ефективна організація, яка бере на себе відповідальність за свого кандидата і якій довіряють люди".