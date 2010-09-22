Київському бюджету ще аукнеться кредит, взятий Черновецьким?

Корегування столичного бюджету – перший крок у подоланні бюджетної прірви. Про це заявив депутат Київради Дмитро Андрієвський, характеризуючи результати виконання головного фінансового документа столиці за 8 місяців.

«Розбалансованість та нереальність столичного бюджету-2010, підготовленого та прийнятого командою Черновецького, настільки суттєва, що повністю виправити ситуацію за три місяці роботи нової влади не вдалося», - зазначив депутат.

За даними Андрієвського, за вісім місяців місто недоотримало більше 2,7 млрд гривень доходів та має 3,06 млрд гривень недовиконання по видатках. «На кінець року при такій динаміці можна очікувати недовиконання до 3,2-3,5 млрд гривень», - наголосив політик.

«Якщо порівняти нинішню ситуацію з даними минулого року, то бачимо, що кардинально бюджетна ситуація у Києві поки що не змінилася, - сказав Андрієвський. – Лише на 126 млн грн зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року доходи міської казни; на 1,4 млрд зменшились її видатки. Але, аналізуючи стан виконання бюджету, ми повинні пам’ятати про сумнозвісний кредит розміром 1,2 млрд грн, що був залучений у минулому році адміністрацією Черновецького для розрахунків за енергоносії і ще більше розбалансував фінансову систему міста.»

Водночас політик відмітив позитивні зрушення, що з’явились останнім часом: «Поступово вирівнюється ситуація у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, транспорту та дорожнього господарства. Так, медична галузь отримала на 127 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року, сфера освіти – більше на 27 млн грн, фінансування соціального захисту збільшилось на 163,5 млн, а дорожнього господарства – на 40 млн грн. Це свідчить про серйозні зусилля нової команди, спрямовані на виправлення ситуації. Останні корекції бюджету дають надію на мінімалізацію негативних наслідків непрофесійних рішень Черновецького.»