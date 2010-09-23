Чому діаспора у США не пішла до Януковича

Незважаючи на намагання президента Януковича налагодити стосунки з українською діаспорою напередодні візиту до США, представники українських організацій зустріли його акцією протесту під гаслом “Україна не на продаж” та відмовились від запропонованої зустрічі.

Як передає кореспондент УНІАН у США, в акції протесту, що пройшла 22 вересня біля Місії України в ООН, взяли участь представники головних громадських організацій діаспори у США, загалом близько 200 осіб.

Як відомо, В.ЯНУКОВИЧ звернувся з листом до Українського конгресового комітету Америки (УККА), у якому, серед іншого, він пообіцяв розсекретити архівні матеріали щодо Голодомору, владнати ситуацію із музеєм “Тюрма на Лонцького” у Львові, створити громадське мовлення.

Також перед візитом до США на сайті Президента знову з`явився розділ, присвячений Голодомору, який зник звідти у лютому, після приходу В.ЯНУКОВИЧА до влади.

У листі-відповіді В.ЯНУКОВИЧУ, який УККА передав до представництва України при ООН під час протесту, американські українці заявляють, що не вірять у щирість українського Президента. “Наша об`єднана Українська громада в США - Українська американська координаційна рада, Український народний союз, Cоюз українок Америки, Союз українських католиків Америки “Провидіння” та Нова українська хвиля - радо з Вами зустрінемося для корисного діалогу тоді, коли ми відчуємо від Вас щире піклування українським народом та його проблемами”. Лист В.ЯНУКОВИЧА викликав у діаспори “глибоке розчарування і здивування”.

За словами Аскольда ЛОЗИНСЬКОГО, колишнього президента Світового конгресу українців, у листі В.ЯНУКОВИЧА його найбільше обурила обіцянка Президента владнати конфліктну ситуацію навколо музею "Тюрма на Лонцького" у Львові шляхом передачі його під керівництво Інституту національної пам`яті, очолюваного Валерієм СОЛДАТЕНКОМ.

“Валерій СОЛДАТЕНКО - це комуніст з 1969 року, який заявляє, що пишається тим, що ніколи не здав свого партквитка, який не вважає Голодомор геноцидом і не визнає визвольної боротьби ОУН-УПА”, - заявив А.ЛОЗИНСЬКИЙ, зазначивши, що таку людину не можна призначати керівником цього “надважливого інституту”.

А.ЛОЗИНСЬКИЙ не вірить у те, що В.ЯНУКОВИЧ не розуміє, яких людей він призначає на посади. “Хоча хтось сміється з Президента, я вважаю, що В.ЯНУКОВИЧ знає, що він робить, і його політика є антиукраїнською, - переконаний А.ЛОЗИНСЬКИЙ. – В.ЯНУКОВИЧ підкорив усі вертикалі влади, судову систему, хоче підкорити медіа, порушуються права людини, він будує ще гіршу систему, ніж була за часів Леоніда КУЧМИ”.

А.ЛОЗИНСЬКИЙ розповів, що українська влада не приховувала, що хоче уникнути акцій протесту діаспори. “До мене телефонував посол України у США Олександр МОЦИК і питав, що Президент може зробити, щоб ми не протестували і погодились на діалог”. Окрім звільнення керівника Інституту національної пам`яті В.СОЛДАТЕНКА, серед вимог діаспори до Януковича було звільнення міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА та визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Не подіяло навіть відновлення розділу про Голодомор на офіційному веб-сайті глави держави. “Хоч ми вітаємо відновлення підрозділу про Голодомор на веб-сайті Президента, але є приголомшені тим, що всі згадки про геноцид нашого народу були відредаговані”, - йдеться в листі діаспори до В.ЯНУКОВИЧА.

Серед причин відмови українських організацій США зустрічатися з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, голова УККА Тамара ОЛЕКСІ назвала також попередній досвід діаспори у спілкуванні з В.ЯНУКОВИЧЕМ. “Ми зрозуміли, що немає сенсу зустрічатись з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після того, як він не виконав обіцянку відповісти на питання, що хвилювали Світовий конгрес Українців, яку він дав на першій офіційній зустрічі з керівництвом СКУ у червні”, - йдеться в листі.