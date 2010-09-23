Тігіпко обіцяє, що кабмін Азарова більше не влазитиме в борги

Україна постарається не перевищити рівень держборгу в 40% від ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на інвестиційному форумі, організованому інвестиційною компанією BG Capital, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Борг 40% від ВВП – ми розуміємо, наскільки це критично», - сказав він і додав: «Збільшувати цей борг ми не збираємося».

За словами віце-прем`єра, Україна планує зробити ряд жорстких дій щодо недопущення збільшення свого держборгу.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолія КІНАХА, до кінця 2010 року консолідований державний борг України може досягти критичної позначки – 40% внутрішнього валового продукту.

«За нашими прогнозними розрахунками, які співпадають із розрахунками Світового банку, експертів Міжнародного валютного фонду, консолідований державний борг як сума зовнішнього, внутрішнього й гарантованого боргу може досягти до 40% ВВП (до кінця 2010 року – УНІАН), а це на законодавчому рівні межа, яку не можна переходити, оскільки далі зачіпається питання національної фінансової безпеки, включаючи обслуговування боргових зобов`язань», – сказав А.КІНАХ.