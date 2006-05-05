Херсон: на ”другий тур” вийшли БЮТ і Партія регіонів

Депутати Херсонської обласної ради не змогли з першого разу обрати голову ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на посаду голови облради було висунуто 3 кандидатури – голову Херсонської обласної адміністрації Бориса СІЛЕНКОВА від фракції НСНУ, голову фермерського селянського підприємства, заступника голови Херсонської обласної Асоціації фермерів Сергія РИБАЛКО від фракції БЮТ та члена політради Херсонського обласного відділення Партії регіонів Володимира ДЕМЬОХИНА від фракції ПР.

За результатами таємного голосування, за Б.СІЛЕНКОВА проголосувало 9 депутатів, за С.РИБАЛКО – 20, за В.ДЕМЬОХІНА – 38 (для обрання голови облради необхідно, щоб за нього проголосували більше половини депутатів – щонайменше, 43 – УНІАН). 11 бюлетенів для таємного голосування визнано зіпсованими, 5 депутатів не підтримали жодного кандидата на посаду голови облради.

Після оприлюднення результатів таємного голосування губернатор Херсонської області Б.СІЛЕНКОВ заявив про зняття своєї кандидатури.

Наразі у засіданні сесії облради об’явлена 30-хвилинна перерва, після якої депутати вдруге обиратимуть голову облради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбувається перша сесія Херсонської обласної ради п`ятого скликання. В сесії беруть участь 82 депутата з 85 (3 депутата знаходяться у відрядженні). До порядку денного першої сесії Херсонської облради нового скликання включені три питання – про підсумки виборів і визнання повноважень депутатів обласної ради п`ятого скликання, про вибори голови облради і різне.

Як повідомлялося, прохідний бар`єр до Херсонської обласної ради подолали 8 партій і блоків. Найбільше мандатів (30) має Партія регіонів, за нею йде БЮТ – 19 мандатів, НСНУ – 9, КПУ -7 Народний блок Литвина – 6, СПУ – 5, Блок Наталі Вітренко – 5 мандатів і КПРС – 4 мандати.