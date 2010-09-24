Кількість районів у Києві скоротять до восьми?

У 2011 році кількість районів у Києві може зменшитися з десяти до восьми.

Про це пише з посиланням на джерела в Адміністрації Президента України газета "Сегодня" (№ 210 від 24 вересня).

«Ймовірно, на Лівому березі залишиться два, а не три (райони), лінія їх розмежування пройде по Броварському проспекту, а на Правому зникне Голосіївський район, його розділять між Печерським і Солом’янським з лінією розмежування по Голосіївському проспекту. Причина - економічна: Президент поставив завдання скоротити штат урядовців у районах на 20%. А прибрати Голосіївський і Дніпровський найпростіше», - сказав співбесідник видання.

При цьому не виключено, відзначає газета, що є і політичне підґрунтя. Наприклад, у Голосіївському районі досить сильний вплив БЮТ, а в Дніпровському - мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляв лише про скорочення кількості урядовців у районах, нагадує "Сегодня", однак інформацію про ліквідацію двох районів в мерії поки не підтверджують. «Ця тема не обговорювалася», - сказав заступник мера Олександр МАЗУРЧАК.

Водночас в Адміністрації Президента, за інформацією газети, обговорюється проект створення у Києві управ. «Вони можуть з`явитися як в нових, так і в мікрорайонах, що історично склалися, таких як Нова Дарниця або Галагани. Таких мікрорайонів буде 40-50», - зазначило джерело.

За його словами, межі повноважень управ поки не визначені. «Для кожної управи буде відведене невелике приміщення в районі, де працюватимуть 2-3 особи. Їх завдання - акумулювати проблеми місцевих жителів: вивчати стан будинків і дворів і визначати, які з них потребують у першу чергу ремонту. Потім вони обговорюватимуть всі варіанти з жителями і доноситимуть до районної влади. Якщо замість будинку № 10 район розпочне ремонт будинку № 20, де ремонт був не так давно, то управа скаржитиметься у КМДА. Незначні гроші для управ буде виділено в районних бюджетах», - розповів співбесідник газети.