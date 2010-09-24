Доній запросив на фестиваль «Гайдамака.ua» реальних героїв України

Фестиваль патріотичної та повстанської пісні «Гайдамака.ua», присвячений 20-річчю Студентської Революції на граніті, є неполітичним, але ідеологічним дійством.

Про це в ефірі ТВі заявив керівник агенції «ОsтаNNя Барикада», народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ, повідомили УНІАН в прес-службі телеканалу.

«Кожний день (фестивалю — УНІАН) буде починатися з лекції одного з дисидентів. Я запросив Левка ЛУК’ЯНЕНКА, який розкаже про дисидентський рух, запросив Василя ОВСІЄНКА, який розкаже про Василя Стуса, якого він знав особисто, Степана ХМАРУ, який розкаже про концтабори. Це реальні герої України! Не ті, хто мають якусь там цяточку на піджаку, а люди, які боролись за незалежність і щось зробили для цієї незалежності», - сказав О.ДОНІЙ.

Він повідомив, що організатори фестивалю свідомо відмовилися у рамках заходу від будь-яких політичних зустрічей, аби уникнути політизації та «партизації», хоча визнав, що особисто запрошував на фестиваль усіх опозиційних політичних діячів.

«Політики можуть приходити, але вони повинні приходити «на рівних». Якщо хочуть послухати», - зазначив О.ДОНІЙ.

Крім того, відповідаючи на запитання, наскільки популярним може бути такий фестиваль у сучасній Україні, депутат зауважив, що організатори отримують заявки на участь у заході від людей з усієї України. «Це люди з Донецька, Житомира, Львова, Харкова… І це не просто фестивальний люд, який хоче послухати музику! Значна частина людей їде саме на розмову, як жити далі і що робити далі. Це представники громадських організацій. Я не думаю, що це будуть десятки тисяч людей. Я думаю, що якщо нам вдасться зібрати 500-1000 людей - представників громадських організацій - для розмови, це буде колосальний успіх», - переконаний О.ДОНІЙ.

Водночас О.ДОНІЙ заперечив тезу про те, що незалежність України була українському народу «подарована». Коментуючи результати Студентської Революції на граніті, 20-та річниця якої відзначається 23 вересня, він сказав, що це явище було логічним продовженням поступу українського народу до незалежності. «Я думаю, що нічого не минає даремно! І ті, хто сьогодні намагається згорнути все українське в країні, переламати і українську мову, і українську культуру, українську історію і створити з України «мініросію», другу російську державу, вони повинні усвідомити, що тут є люди, які боролись за незалежність, і готові її відстоювати», - підкреслив він.

Фестиваль повстанської та патріотичної пісні "Гайдамака.uа" відбудеться 24-26 вересня в Ірпені Київської області.