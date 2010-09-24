Литвина просять винести на розгляд ВР відставку Гриценка

Депутат Верховної Ради Ігор САВЧЕНКО просить голову парламенту Володимира ЛИТВИНА винести на розгляд Верховної Ради питання про відставку голови Комітету ВР з національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

Про це йдеться у зверненні депутата до голови Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Депутат, зокрема, звертає увагу спікера на процес підготовки і затвердження законопроекту № 6644, який дозволяє продаж земель, що належать Міністерству оборони.

«Останнім часом на шляху реформування армії, зокрема, на етапі підготовки і затвердження законопроекту № 6644, виникають штучні перешкоди. Цей законопроект через широкий суспільний резонанс в засобах масової інформації сьогодні став актуальною темою, яку обговорюють всі, - і сім`ї військовослужбовців, і політики Верховної Ради», - йдеться у зверненні.

На думку депутата, позиція А.ГРИЦЕНКА щодо вищезазначеного законопроекту «викликає здивування і обурення».

«ГРИЦЕНКО, коментуючи тему законопроекту, як аргументи використовує непідтверджені дані, при цьому показує неглибоке знання змісту і суті законопроекту, використовує упущення інформації, її викривлення для маніпуляцій громадською думкою. У своїх публічних висловлюваннях Анатолій Степанович не раз опускався до тривіальних пліток, особистих образ на адресу перших осіб Міністерства оборони, чим дискредитує честь військового мундира і звання народного депутата. Все сказане ГРИЦЕНКОМ кидає тінь на Збройні Сили України, ставить під сумнів весь процес реформування армії, ставить під загрозу виконання рекомендацій Президента щодо матеріального забезпечення Збройних Сил України, зокрема, в частині вирішення питання будівництва житла військовослужбовцям», - вважає депутат.

«У зв`язку з чим вимагаю винести на розгляд Верховною Радою України питання про відставку голови парламентського Комітету з національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА. Переконаний, зволікання з відставкою Анатолія ГРИЦЕНКА з посади голови комітету загрожує інтересам національної безпеки», - наголошується у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, раніше група народних депутатів звернулася до голови ВР В.ЛИТВИНА з проханням відкликати А.ГРИЦЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, відповідно до статті 7 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”. Про це йдеться у листі до В.Литвина, який підписали депутати Олег ЧЕРПИЦЬКИЙ, І.САВЧЕНКО, Петро КУЗЬМЕНКО і Володимир ІВАНЕНКО.