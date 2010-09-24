Піднімати сільське господарство України візьмуться японці?

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ провів зустріч з головою Комітету ділової співпраці з Україною японської федерації бізнесу «Кейданрен» М.ОКА.

Про це йдеться у повідомленні департаменту інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, переданому УНІАН.

Під час зустрічі, на якій були присутні керівники більш як 130 найбільших корпорацій і фірм Японії, японська сторона висловила зацікавленість к реалізації інвестиційних проектів в Україні, насамперед у галузі енергозбереження, сільського господарства і модернізації металургії.

У свою чергу Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що для України саме сільське господарство є одним з найважливіших і пріоритетніших сегментів національної економіки. За словами віце-прем`єр-міністра, держава зацікавлена у виході вітчизняних сільськогосподарських товарів на ринок Японії.

Також було досягнуто домовленість, що найближчим часом відбудеться зустріч між керівництвом японських корпорацій і міністерствами аграрної і промислової політики України, яка буде присвячена обговоренню питань розвитку взаємовигідних проектів.